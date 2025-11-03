Inês é confrontada pela Voz e pelos colegas sobre insulto “défice mental”

Na Cadeira Quente, a Voz relembrou o momento em que Inês classificou alguns colegas como tendo “défice mental” por fazerem barulho durante a noite de cinema. Confrontada, Inês justificou-se dizendo que vários concorrentes estavam a gozar com outros ao falarem em abajures.
Leandro afirmou que não se arrepende das palavras que proferiu, sublinhando que nunca mencionou o nome de Inês. A troca de argumentos rapidamente subiu de tom e Bruno aconselhou Leandro a assumir o que disse.
Ana Cristina defendeu que, aos sábados, os concorrentes estão ansiosos para ver o filme e que quem quisesse conversar podia ter ido para o quarto. Já Marisa Susana e Liliana argumentaram que estavam apenas a comentar o filme, enquanto Bruna considerou o comportamento dos colegas uma “falta de respeito”.