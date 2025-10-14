No Secret Story 9, a tensão entre Dylan e Vera voltou a ser tema de conversa. Durante uma dinâmica, a concorrente admitiu arrepender-se de ter tentado reaproximar-se do colega e confessou: «O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera». No Especial, os concorrentes metem os pontos nos i's e Vera assume interesse por Inês. Mais tarde, Inês e Dylan desabafam sobre Vera: «A Vera está a ser um bebé».