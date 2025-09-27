Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

No Secret Story 9, Inês, Vera, Sandro e Fábio estão a conversar na sala e Inês não perde a oportunidade de "cascar" em Carina, com quem protagonizou o seu último confronto. No meio da conversa, nota-se que a proximidade entre Inês e Vera é cada vez maior. Das mãos dadas a pernas a tocarem-se, esta intimidade não passa despercebida.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país