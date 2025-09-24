Inês em lágrimas no quarto: Dylan já a vê como próxima expulsa da Casa

No Secret Story 9, Inês viveu momentos de fragilidade ao isolar-se no quarto em lágrimas. Enquanto isso, na sala, Dylan comentava que a colega está a ser abafada no jogo e dificilmente escapará a uma expulsão. Vera tentou animá-la, dizendo que a sentiu nervosa e pedindo que se abstraísse, sobretudo numa semana decisiva. Apesar do choro, Inês insistiu que estava tudo bem e, no confessionário, continuou sem revelar os motivos da sua emoção.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

