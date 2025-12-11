Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica

No Secret Story 9, Liliana ficou ofendida após Inês a ter escolhido como a menos leal da casa, insinuando que a decisão só surgiu depois de ganhar a viagem a Las Vegas. Leandro voltou a chamá-la de “forçada” e Ana esclareceu que apoiou Pedro porque sente que ele a “traiu”, enquanto de Liliana já não espera nada.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



ANA – 761 20 20 01



INÊS – 761 20 20 10



LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9