Inês foi detida por participar num assalto? Veja se acertaram nesta teoria de segredo

Na gala do Secret Story 9, após decisão do grupo, Ana e Dylan são chamado ao cubo para porem a sua intuição à prova. Desta vez, o desafio é tentar acertar numa teoria de segredo. A concorrente visada nesta teoria acaba por ser Inês, mas estará a intuição de Ana e Dylan correta? Veja o resultado.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
