Inês instala caos na casa. Saiba o que aconteceu

No Secret Story 9, é noite de festa no Secret Story 9, mas nem todos foram convidados. Inês distribuiu os convites e deixou Marisa, Leandro e Pedro perplexos com o seu desdém. Pedro chegou a apelidá-la de “Santa do pau-oco”, e no confessionário Marisa confessou estar desiludida com a postura da colega. Mais tarde, Bruna, Ana Cristina, Marisa Susana e Ana combinam aproveitar a ausência dos colegas para roubar comida, mas Fábio recusa-se a participar. Marisa Susana comenta que seria melhor ele ter ido à festa, já que é um “chibo”.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

