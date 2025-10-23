Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Inês irrita-se com acusações de Liliana: «Tens que abrir os olhos amiga»

 

No Secret Story 9, os concorrentes fazem a conhecida dinâmica dos mexericos. Liliana e Inês envolvem-se numa discussão, marcada por uma troca de acusações acesa. No centro da situação, está a postura de Inês, Liliana sente que a colega não está lá a fazer nada, não faz diferença no jogo e não está preparada para estar no programa. Inês reage, dizendo que pode ser uma planta, mas que o seu nome está sempre a ser falado.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 16:05
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Amo-te». Fábio abre o coração a Cristina Ferreira após zanga com Liliana
03:42

«Amo-te». Fábio abre o coração a Cristina Ferreira após zanga com Liliana

22:03
Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana
04:14

Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana

21:59
Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»
01:34

Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»

21:54
Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?»
03:41

Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?»

21:53
Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive»
06:20

Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive»

21:49
Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno
06:21

Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno

21:41
Mais Vídeos

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Hoje às 12:18
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Hoje às 16:00
Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

7 out, 14:17
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Hoje às 14:40
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Há 3h e 16min
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 3h e 27min
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Hoje às 16:47
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Hoje às 16:33
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Hoje às 16:00
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Hoje às 15:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Há 3h e 16min
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Hoje às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Hoje às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 3h e 27min
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Hoje às 16:47
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Hoje às 16:33
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Hoje às 15:45
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Hoje às 14:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Há 3h e 45min
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Hoje às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
Ver Mais Outros Sites