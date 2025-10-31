Inês mete 'barreira' a Dylan: «Controla-te»

No Secret Story 9, Inês pede a Dylan se controlar com a brincadeira das almofadas. Dylan comenta que já sabe que estão tramados pois não consegue ser de outra forma com Inês. Confessa que a única solução é não falar mais com Inês, pois sabem bem em que circunstâncias está. Bruna atira que com Vera não havia metade da emoção. No confessionário, Bruno considera que esta ligação é perigosa, principalmente para Inês que tem um relacionamento no exterior. Dylan abandona o jardim e Inês e Bruna conversam. A última acredita que Inês acha piada a Dylan, mas a concorrente nega.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18