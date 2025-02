Inês Morais arrasa Daniela Santos: «A única coisa que gostava que metesse naquela cabeça de vento...»

No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial, a Inês pergunta que cobrança fez à Joana, referindo-se ao comentário da Daniela. A bailarina não responde mas, no confessionário, condena a Inês por se intrometer na amizade que tem com a Joana há anos. O Tiago recorda o momento em que a Inês se recusou a ouvir a Joana, quando foi contra o facto de a concorrente defender o Bruno. A Inês revela que estava chateada com a situação e apenas precisou do seu tempo. Atira que não se importa que digam que é má pessoa e a Daniela contesta que nunca o disse, no entanto, condena a Inês por não aceitar que a Joana tenha opiniões diferentes das suas e não sinta a suas dores.