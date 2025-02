Inês Morais arrasa escolhas de Ossman Idrisse: «Querias ser politicamente correto e acabaste por te contradizer»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz recorda que as opiniões do Ossman geraram alguma controvérsia durante a gala. A Margarida revela que já conhecia o Ossman e insinua que ficou desiludida por o concorrente destacar o seu nome para fazer o check-out. O Ossman justifica que, apesar de conhecer a Margarida, nunca privou com ela, ao contrário dos restantes concorrentes com quem tem partilhado vários dias na casa. A Joana atira que tem estudado o Ossman e, ao contrário da imagem que faz transparecer de “paz e amor”, considera-o feroz e matreiro. O Ossman contesta que vai dar sempre a sua opinião e a Inês critica-o por ter falhado na justificação. O Ossman condena o ataque gratuito que a Inês acabou por fazer, quando o assunto não lhe dizia respeito.