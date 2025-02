Inês Morais atinge um limite com Miguel Vicente: «Eu odeio-o, definitivamente»

Miguel Vicente e Inês Morais desentendem-se porque o concorrente tira mais comida do que aquela a que tem direito. Inês, como chefe de limpezas, tenta demovê-lo, mas, perante a insistência do concorrente, atira-lhe a caixa dos hambúrgueres e chama-o de palhaço. Miguel mostra-se ofendido com o gesto e começa a provocá-la ainda mais, levando-a a chamá-lo de nojo de pessoa. A provocação escala e Miguel tenta a todo o custo “ajudar” Inês a cortar carne, criando uma situação tensa, pois a concorrente tem uma faca na mão.

Momentos depois, os dois entram em picardia ligando e desligando o bico do fogão. No confessionário, Inês mostra-se muito fragilizada e quebra em lágrimas por estar farta de Miguel. Já Miguel, assume que é a sua forma de provocar.