Inês Morais comenta o jogo de Miguel Vicente: «O pior disto tudo é que...»

Iury Mellany comenta com Inês Morias que Miguel Vicente não tem capacidade para jogar com coisas que acontecem no programa. Inês diz que o Miguel, na primeira semana, esteve calado a perceber quais os pontos fracos de cada um, para agora usá-los contra as pessoas.

Iury revela que já rezou pelo algarvio e Inês diz que Iury é boa pessoa, pois no caso dela, deseja que Miguel passe pelo dobro daquilo que faz aos outros. Iury garante a Miguel que vai continuar a rezar por ele, para que encontre Deus. Miguel ironiza, agradecendo a preocupação da colega.

Iury abandona a conversa, encorajando Miguel a mandar um abraço para os “seus portugueses”.