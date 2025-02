Inês Morais confronta Daniela Santos: «Se não queres que falem das tuas amizades, porque falas das minhas?»

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela aproveita o momento para chamar a atenção da Inês que, na noite anterior, a confrontou de forma arrogante para perguntar se estava a falar da Joana. Irritada, a bailarina diz que vai falar da Joana sempre que quiser, condenando a Inês por achar que tem poder sobre os outros. No confessionário, a Daniela afirma que a Inês quer interferir na sua relação com a Joana. A Inês contesta que vai falar sempre que quiser, referindo que “isto é o autocarro de amigos da Daniela”, questionado se não há mais nenhum amigo da bailarina para entrar no programa.