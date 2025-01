Inês Morais critica atitude de Patrícia Carvalho: «É mais uma das tuas estratégias para apareceres»

No Secret Story Desafio Final, ainda na cadeira quente, Patrícia esclarece uma situação com a Daniela que pensa que pode ter levado a colega a nomeá-la. Recorda o almoço em que saiu da mesa para se juntar a David Diamond, e deixa Daniela sozinha. A atitude da concorrente é criticada pelo grupo, com a Inês a sublinhar que era óbvio que a Daniela não se ia sentar à mesa com David Diamond.