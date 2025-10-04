Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo»

No Última Hora do Secret Story 9, Inês Morais não poupou críticas à postura de Sandro em relação à ligação entre Fábio e Liliana. A comentadora sublinhou que, embora Sandro tente aproximar os colegas, a sua postura poderá estar a influenciar os acontecimentos de forma negativa.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
