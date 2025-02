Inês Morais demasiado branda com Miguel Vicente? Chovem críticas dos colegas após momento de tensão no Especial

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, comentam a postura da Inês depois das provocações do Miguel. Segundo o Bruno, a Inês devia ter dito que o Miguel foi desrespeitador e a concorrente atira que não tem legitimidade para o fazer quando o insultou primeiro. A Iury afirma que a Inês não devia ter dito que a atitude do Miguel é aceitável. Para o Bruno, a Inês considera que o Miguel é forte e por isso não vai contra ele, acusando-a de entrar num jogo de mentiras. A Inês recorda que tinha apresso pelo Bruno mas, ao fim de alguns dias, viu que não era recíproco. O ex-presidente condena-a por se ter referido a ele como “menino” sublinhando que isso é má-educação. A Inês garante que não o disse com maldade e a Daniela considera que foi uma provocação.