Ainda no clima de tensão entre Inês Morais e Miguel Vicente, Tiago chama a atenção ao concorrente por só se meter com miúdas. Miguel desvaloriza e pergunta-lhe se está sem jogo, referindo que lhe falta personalidade para bailar com ele.

Depois da picardia com Tiago, Miguel acaba por ir para o jardim e Inês isola-se no quarto a chorar. Momentos depois, alguns colegas advertem Miguel por ter ido longe demais, enquanto Afonso tenta confortar uma Inês inconsolável no quarto.