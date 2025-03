Inês Morais desmascara Bruno de Carvalho? «Tu não és essa pessoa»

No Secret Story - Desafio Final, quando questionado sobre a opinião de Inês, Bruno admite que se sentiu abalado. Mais tarde, afirma que se está a borrifar. Inês afirma que o colega hoje está sem paciência e está a gostar de mostrar a sua postura de despreocupado. A concorrente menciona as imagens vistas sobre o lanche e admite que não gostou de as ver. Bruno refere que não vai voltar a ter “conversas em cantinhos” porque os colegas depois vão tornar isso num assunto e admite que odeia o jogo de Inês e Miguel. O vencedor do BB23 vai-se rindo e Inês tenta interromper. A segunda explica que houve uma conversa com Bruno da qual não gostou, porque sente que a conversa foi por jogo. A concorrente também aponta que o colega finge ser “descolado” e que não gosta dos outros, sendo essa uma atitude é irreal. Inês acha que o colega tem a necessidade de fingir essa postura por ter medo de se desiludir no Jogo e acrescenta que é mentira o concorrente não ter visto o jogo lá fora.

A concorrente reforça que Bruno de Carvalho deve ter visto o jogo porque, desde a primeira dinâmica, vai contra si e já é não é o primeiro a entrar no Jogo e fazer isso. Bruno intervém e aponta que Inês diz sempre as mesmas frases, que não via os programas e afinal já via. O concorrente explica que deu o benefício da dúvida à colega mas depois percebeu que Inês era o pico da má-criação. A concorrente pergunta o que disse de mal, ao que Bruno responde que foi a atitude da colega ir falar sobre a conversa que tiveram no Quarto.

Miguel menciona a situação em que fingiu tocar o violino e tocar no braço de Iury, em que Bruno ameaçou arrancar-lhe a cabeça se fizesse o mesmo à sua filha e questiona como é que seria se os pais da Inês tivessem a mesma atitude que Bruno.