Inês Morais e Tiago Rufino em tensa picardia: «Eu não traio os meus amigos...»

No Secret Story - Desafio Final, o Miguel brinca com o disfarce de lobo de Tiago e a Inês volta a referir que não acredita em nada do que ele diz, e que o Tiago é mesmo um lobo mau. As picardias continuam e o Miguel diz que lá fora os dois ainda vão ser amigos, o Tiago acredita que sim, já a Inês não partilha da mesma opinião. A Inês reforça que o Tiago é sonso e mentiroso, e que está cansada de o aturar.