Inês Morais e Vânia Sá em mais um confronto: «Tu não dás uma para a caixa!»

Ainda na atividade de “quem é a nuvem negra da casa” a Inês elege o Tiago, o que leva a Vânia a comentar que a colega não lhe quer dar sempre palco e que vai para ali mentir e justificar com as limpezas. As duas entram em picardia e a Inês afirma que a antagonista não é assim tão importante como se julga. A Daniela elege a Margarida porque considera que a concorrente só fala nas costas. Já a Margarida, considera que a Daniela espalha pela casa os assuntos de forma perigosa. Começam então num bate-boca e a Margarida remata acusando a adversária de ser uma pessoa “intragável” e de se fazer de vítima. O Miguel escolhe-se a si próprio como nuvem negra, o que leva a Daniela a ficar chocada, referindo que é um desespero por parte do colega.