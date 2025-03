Inês Morais expõe Miguel Vicente: «Vou expor já o jogo...»

No Secret Story - Desafio Final, Daniela atira que as opiniões das pessoas dentro de Casa podem mudar rapidamente porque o jogo é muito intenso e Miguel vai atirando provocando a dançarina quanto às suas amizades. Inês refere que a Joana será a escolhida de Miguel esta semana e que este já começou a atirar provocações, afirmando que o colega se referiu a Joana quando provocou Daniela. Miguel pronuncia-se e confessa que Daniela e Joana têm coisas por resolver, referindo que sempre que Joaninha quer falar com a amiga tem um certo receio.

O Algarvio considera muito estranho as duas terem voltado a falar sem ter havido uma conversa para isso. Miguel também partilha que reparou que Joana estava nervosa no Confessionário com Daniela e a dançarina explica que a cabeleireira não gosta quando a metem nessas posições. Miguel atira que Joana muitas vezes se mete em posições que não devia. A dançarina volta a mencionar que o colega continua a trazer o nome do seu ex marido para o Jogo e volta a pedir que o mesmo não tenha essa estratégia e não continue a trazer assuntos do exterior.