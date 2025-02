Inês Morais faz alerta a Sandrina sobre as nomeações! Veja aqui o que aconteceu!

O desconforto de Inês Morais em relação às nomeações volta a ser tema. A Iury e a Sandrina confrontam a concorrente porque não entendem porque é que fica tão chateada por ter sido nomeada. A Iury explica que a nomeou porque não se identifica com o seu tipo de jogo e a Inês aproveita para perguntar qual é a diferença entre o jogo dela com o da Vânia e do jogo dela com a Daniela. No quarto, Daniela ouve tudo e mostra-se chocada com o facto da Inês estar a obrigar a Iury a justificar a sua nomeação.