Inês Morais implacável com «cartada da caridade» de Miguel Vicente: «Reizinho das causas perdidas»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes continuam a descobrir os autores de alguns mexericos desta edição. Bruno lê um mexerico escrito pela Inês (“O Miguel chegou à fase final da sua estratégia de jogo, aquela que passa por bonzinho e mostra o seu lado sensível para tentar apagar todo o mal que já fez”), o tema volta a ser as imagens de ontem. A Inês diz que Miguel está a sentir na pele aquilo que fez aos outros e acusa-o de se fazer de vítima nesta reta final. Daniela intervém para explicar o jogo de Miguel e, no confessionário, o algarvio admite que a bailarina “descobriu-lhe a careca”. Iury e o Bruno acreditam que não é jogo e que Miguel é mesmo “assim” na vida real. O Miguel intervém para dizer que se o quiserem conhecer melhor, podem ver uma viagem de caridade que fez. Inês interrompe para dizer que não acredita que nada do que ele diz.