Inês Morais implacável com Daniela Santos: «Soa-me a falso, soa-me a representar»

No Secret Story - Casa de Segredos, A Inês comenta com a Jéssica que não vai com a cara da Daniela e diz que a representação que há na casa lhe causa vergonha alheia, referindo-se à Daniela e à Iury. A Jéssica questiona a colega sobre o David Maurício, pois não entende como conseguem falar normalmente quando entraram a bater de frente. A Inês explica que não quer que o seu jogo passe por ele. Falam ainda sobre o Gabriel mostrando ter medo que o amigo se prejudique por causa do David.