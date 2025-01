Inês Morais implacável com Tiago Rufino: «Não desculpes o teu mau carácter com jogo»

No Secret Story - Desafio Final, ainda sobre o tema “adjetivação”, a Inês questiona a Daniela sobre o que acha do facto de o Tiago ter dito que os colegas eram “fracos”. A Daniela afirma que não estava presente e a Inês condena-a por não comentar quando se trata dos seus amigos. A Inês acaba por entrar num grande bate-boca com o Tiago, chamando-o de “sonso sem carácter”. O João também confronta a Daniela, considerando que a bailarina é incoerente. Os dois envolvem-se numa troca de acusações e o João ameaça nunca mais falar com a Daniela.