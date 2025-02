Inês Morais implacável sobre zanga com Joana Diniz: «Não quero saber mais disso para nada»

No Secret Story - Desafio Final, os Mexericos regressam à casa e a amizade entre a Joana e a Inês é questionada. A Joana assume que é um sentimento verdadeiro, comprovando que por isso é que há mágoa, tal como num casal de namorados em que um decide dormir no sofá. A Inês não quer comentar e o Miguel refere que ficou triste ao ver a concorrente sozinha na sala. A Inês contesta que o algarvio não tem nada a ver com o assunto. O próximo Mexerico insinua que o Miguel acusou o Ossman de ter escrito o Mexerico que associou a Daniela ao Bruno, por estar nomeado juntamente com o concorrente. O Tiago acredita que a intenção do Miguel foi boa, com o propósito de destacar o Ossman. A Daniela afirma que o Miguel só pensa nele próprio, levando o concorrente a jurar que não foi o autor do Mexerico, mas sim o Ossman. No confessionário, a Joana mostra-se bastante orgulhosa pelo Mexerico ser da sua autoria, no entanto, assume que tem um problema para resolver com a Daniela, mas só quando sair.