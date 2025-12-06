Inês Morais lança farpa: «Até me ri com a Liliana, o que nunca acontece»

No «Secret Story 9», a análise em estúdio contou com as observações de Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais. Inês Morais, numa atitude surpreendente para os espectadores, comentou um momento da concorrente Liliana com uma farpa: «Até me ri com a Liliana, o que nunca acontece».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9