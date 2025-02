Inês Morais magoada: «Foi o Bruno outra vez a desrespeitar os sentimentos que tenho»

No Secret Story - Desafio Final, antes da eleição do novo chefe de limpezas, os concorrentes avaliam a semana da Inês neste cargo. Destaca-se a opinião do Bruno, que critica a Inês por não ter dado o seu apoio na cozinha e ter passado ainda mais tempo no quarto quando era necessária a sua ajuda. Reforça ainda que nunca viu nenhuma líder demitir-se. A Inês contesta que o Bruno foi culpado por deixar acumular tarefas, afirmando que o ex-presidente está a ser muito injusto. O Miguel considera que a Inês foi a melhor líder de sempre, algo que o Bruno condena, recordando que o algarvio fez de tudo para “dar cabo da cabeça” da chefe de limpezas. Para o Tiago, o Miguel é incoerente e está a dar graxa à Inês para receber o seu voto.