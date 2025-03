Inês Morais mostra-se farta da forma como é tratada na Casa e atira: «Que se olhem à porcaria do...»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, após o Especial, o Bruno atira que a Inês é um génio, esta não entende e Daniela sugere que pode ter que ver com as amizades. (Tudo porque durante o Especial viram imagem da Inês e Miguel abraçados durante a festa). Inês diz que Bruno não pode impor nada a ninguém e o concorrente pede-lhe que não faça jogo consigo. Inês, irritada, diz que jogo faz ele quando traz temas para o direto que critica nos outros (Isto porque durante o Especial, Bruno revela que falou com a Voz para receber uma sanção, em troca, Miguel recebia carta da família). Depois, Inês desabafa com Daniela que esteve a receber conselhos de Bruno para mudar de postura, algo com o qual não concorda. Inês vai mais longe e diz que está farta que a queiram mudar e admite ainda não ver o Bruno como alguém “mais velho”.