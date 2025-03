Inês Morais mostra-se irritada com Tiago Rufino e Daniela Santos e atira: «Eu levantei-me para limpar o vosso...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, Tiago tem a missão de criar a orquestra do Desafio Final (sem instrumentos). Logo pela manhã, o concorrente vai recrutando os colegas de casa. Iury mostra-se entusiasmada, ao contrário de Inês. Tiago tenta convencer a colega, mas esta está bastante aborrecida, pois está a varrer a sala, uma vez que ficou caótica depois da festa de Carnaval, que aconteceu no dia anterior. Tiago espalha o amontoado de lixo com os ténis e Inês ainda fica mais irritada com o colega.