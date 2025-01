No quarto, a Inês continua revoltada com as imagens que viu no Especial e desabafa com a Iury, a Sandrina e a Rita sobre o João. A concorrente acredita que o João está a fazer de propósito por estar nomeado com ela e acusa o adversário de dar show, que é algo com que ela não consegue lidar. Depois do desabafo, as meninas acabam por dar um abraço de grupo.