Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma»

No «Secret Story 9», as comentadoras em estúdio, incluindo Márcia Soares e Teresa Silva, debateram a postura de Liliana na Casa. Inês Morais não se poupou nas críticas à atitude da concorrente, afirmando com convicção que Liliana «Não tem noção nenhuma».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  • Secret Story
  • Hoje às 18:04
