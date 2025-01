Inês Morais perde a paciência com Daniela Santos: «Cala a boca»

Após o Especial, os “Mexericos” continuam e, sem ninguém saber, a Daniela acusa o Afonso de ir consoante a maré. O Gabriel concorda, constatando que o Afonso está mais distante. A Inês concorda, afirmando que parece que o Afonso se quer desvincular dos colegas. O Afonso tenta explicar-se e é interrompido pela Daniela. A Inês manda a bailarina calar-se e os ânimos exaltam-se. O Afonso admite que não se identifica com o jogo da Inês, da Daniela e do David. No confessionário, o concorrente revela que está mais introspetivo e atento às movimentações dos adversários. A Joana remata que está orgulhosa por estar na casa com concorrentes bem-educados e a Flávia atira que não vai permitir que ninguém diga que tem problemas cognitivos. A Inês fica fora de si e pede à cantora para não levantar esse tipo de bandeiras.