No Secret Story - Desafio Final, Inês Morais reage, no confessionário, a uma atitude da mãe de Vânia Sá e da mãe de Joana Diniz.

As mães Lurdes Diniz e Felicidade Sá proporcionam um acordar demasiado sonoro, usando buzinas e um megafone. Perante as queixas dos concorrentes, as mães mostram-se energéticas e ainda se queixam à Voz do mau-humor dos concorrentes.

Inês Morais admite que detestou a iniciativa, já Vânia Sá e Joana Diniz sentem-se em casa.