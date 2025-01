No Secret Story - Desafio Final, concorrentes «queixam-se» de que Flávia canta aos gritos e Nufla reage a críticas dos colegas sobre forma de cantar: «Querem-me cancelar. Eu quero ser artista e vocês gozam». Inês Morais comenta que Teresa Silva gozou com a concorrente, mas que Nufla não reagiu da mesma forma que reagiu agora com os colegas.