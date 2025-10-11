Inês pode ter sentimentos por Vera? Dica deixa concorrente de boca aberta

No Secret Story, Inês e Vera têm uma conversa a sós, no quarto, sobre sentimentos dentro da casa e a forma como estes podem ser intensos num reality show como este. Inês dá a entender à colega que não é impossível «viver tudo o que há para viver» dentro da casa, deixando Vera de boca aberta.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!