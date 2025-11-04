Inês quer pôr fim à relação que tem cá fora por causa de Dylan? Veja o pedido da concorrente

No Secret Story 9, No jardim, Dylan pergunta a Inês se ela está mais aliviada e a concorrente responde que ainda não está totalmente. Tudo porque, momentos antes, a Inês fez um pedido difícil à Voz. Por sua iniciativa, Inês pediu em confessionário para escrever uma carta à pessoa que tem lá fora a terminar a relação por temer estar a fazer-lhe mal. Cada vez mais descontraídos, Dylan e Inês brincam em clima de flirt e, no confessionário, Inês confirma à Voz que pode reservar a viagem a Las Vegas para dois.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22



