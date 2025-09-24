Inês reage a atitudes de Leandro: «Palhacinho do circo»

No Secret Story 9, Rui e Leandro têm uma conversa tensa, com Rui a criticar a postura do colega, que diz ser o dono do quarto azul. De seguida, Rui conta tudo aos colegas e Inês reage: «Palhacinho do circo»
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país