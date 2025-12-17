Inês recebe um presente improvável, que anima o ambiente da casa

Mais um dia começa na casa mais vigiada do país. Os concorrentes acordam bem-dispostos e o Pedro, em inglês, diz estar no Resort 5 estrelas da Malveira. Mais tarde, todos se reúnem na sala para abrir mais um dia do calendário do advento e desta vez a Inês conquista um pequeno-almoço preparado pelos colegas e uma massagem relaxante. A Marisa prepara a refeição, os restantes não se mostram interessados em fazer nada e Fábio não fica satisfeito com esta atitude. Já à mesa, o Leandro, a Liliana e o Fábio entram em bate-boca porque o primeiro exige ter todos os privilégios que de um Resort.