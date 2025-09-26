Inês sobre interesse de Vera: «Tenho levado na brincadeira, mas não quero que passe uma ideia errada»

No Secret Story 9, Inês comenta com Dylan o suposto interesse que Vera diz ter em si. A concorrente diz que tem levado na brincadeira, mas agora quer falar com a colega para não «passar uma imagem errada».
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país