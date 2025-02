Inesperado! Joana Diniz deixa Daniela Santos em lágrimas: «Temos uma amizade há 20 anos»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana revela que, durante as nomeações, teve de decidir à sorte, quem nomeava entre a Daniela e a Inês. A última mostra-se bastante surpreendida e a Daniela atira que já começaram as cobranças. A Inês exalta-se e diz à Daniela para não se meter nas suas amizades assim como não quer que se meta nas suas. No confessionário, emocionada, a Inês admite que não está a cobrar nada, mas tem o direito de se sentir triste e chateada. O Miguel considera que a Joana se quer redimir das suas nomeações ao fazer esta revelação ao grupo e, indignada, a concorrente confidencia que a Daniela foi das únicas pessoas que a apoiou na fase mais frágil da sua vida. Atira ainda que o Miguel é um “velhaco” por fazer disto um assunto, ressalvando que é das únicas pessoas que se preocupa verdadeiramente com o algarvio.