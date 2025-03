Insólito! Joana Diniz descobre mais sobre a vasectomia de Bruno de Carvalho: «Pensava que ficavam só as peles»

No Secret Story - Desafio Final, na pérgola, Bruno e Joana têm uma conversa bastante animada. A concorrente fala sobre a vasectomia a que Bruno foi submetido no passado. Joana revela como achava que era, tendo em conta o cão dela, que foi castrado. Joana achava que Bruno tinha ficado com “umas peles penduradas”, mas Bruno, no confessionário, garante que tem tudo um aspeto normal e funciona na perfeição.