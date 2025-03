Insólito: Miguel Vicente inventa história mirabolante e aponta o 'kraken' mais perigoso da casa

No Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente começa a contar uma história inventada sobre piratas e krakens, andando não só à volta das colegas que se encontram na sala, como ao redor de Ossman Idrisse e Inês Morais, no quarto azul, referindo-se a esta última como a kraken mais perigosa. Inês acaba por acordar e perguntar a Miguel se tem alguém a acompanhá-lo no exterior, mas Miguel não responde e continua imersivo no seu mundo fantasioso