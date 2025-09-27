Já chegámos ao whatsapp!
Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de algo que aconteceu na madrugada anterior, alguém espalhou rolos de papel higiénico pelo corredor, mas não só. Liliana "passou-se" e o caos instalou-se entre várias mulheres da casa. Bruna e Vera protagonizaram um conflito. 

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Há 18 min
A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'
«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva
Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'
Confusa em relação ao noivo Zé e a Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente não passou despercebido
De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós
«Vou-te dar um grande beijo e o pequeno-almoço»: Fábio planeia algo especial para Liliana
Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade
Ontem às 21:33
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Ontem às 09:05
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Ontem às 11:52
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Ontem às 11:18
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set, 11:29
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Ontem às 18:20
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Ontem às 16:33
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Ontem às 16:20
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
21 set, 23:46
Bárbara Parada partilha nova experiência ao lado de Francisco Monteiro: «Foi mágico»

Ontem às 21:28
Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Ontem às 21:16
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Ontem às 19:14
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Ontem às 18:20
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Ontem às 16:33
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
19 set, 19:16
