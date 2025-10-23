«Insuportável», «cão raivoso» e «egocêntrico»: Leandro debaixo das críticas dos colegas

No Secret Story 9, os concorrentes não poupam nas críticas a Leandro. Dylan, Mariana, Ana, Raquel e Bruno consideram que o colega é «narcisista» e acusam-no de monopolizar o Gangue dos Frescos. Veja tudo.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
