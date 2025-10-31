Intenso: Pedro Jorge não esquece kizomba com Liliana

No Secret Story 9, Pedro Jorge recordou o momento em que dançou kizomba com Liliana durante o almoço e reconheceu o impacto que isso teve dentro da casa. Em conversa com Marisa Susana, o concorrente admitiu que a dança mexeu com o ambiente e provocou vários comentários entre os colegas. Marisa Susana concordou que o episódio deu que falar e pode ter abalado algumas relações.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18