Irmã de Fábio lança farpa a Dylan: «Quer aparecer»

No Secret Story 9, durante a gala, a repórter Carolina Steffensen entrevistou a irmã de Fábio, que abordou vários temas relacionados com o percurso do concorrente dentro da casa. Entre as questões levantadas, a irmã de Fábio não hesitou em comentar Dylan, afirmando que ele «quer aparecer».
Há um novo leque de nomeados. Estes são os concorrentes em risco de abandonar o programa no próximo domingo. Vote para salvar o seu favorito:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17