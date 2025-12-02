Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

Nos bastidores da última gala do Secret Story 9, a repórter da TVI Carolina Steffensen esteve à conversa com a irmã de Fábio, Vanessa. Esta não concorda quando o irmão se mostra capaz de abdicar do prémio final por Liliana, sentindo que o concorrente está cego por amor. Vanessa afirma que o irmã se devia focar no jogo e não tanto na relação, pois tem tempo para isso cá fora.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
