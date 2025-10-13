Isolado no quarto, Leandro desaba em lágrimas: «Fiquei emocionado porque...»

No Última Hora do Secret Story 9, Após a gala, Leandro encontra-se isolado no quarto, a chorar. Marisa Susana junta-se e dá-lhe os parabéns por continuar no programa. Em confessionário, Leandro partilha com a Voz que ficou fragilizado com a injustiça de Lídia ser expulsa. De volta ao quarto, Marisa e Pedro ficam a sós, e a concorrente aproveita para dar um beijo repenicado ao marido.

